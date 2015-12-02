Украинские банки перешли на международные стандарты бухучета

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Владислава Рашкована в ходе совещания с руководителями крупнейших банков 1 декабря.

«С 1 декабря украинская банковская система переходит на международные стандарты бухгалтерского учета. Это выдающееся событие, которого банки ждали в течение последних 17 лет», - отметил Рашкован.

По его словам, для реализации этого проекта с февраля 2015 года был проведен пилотный проект, а также состоялись два семинара Всемирного банка, на которых бухгалтеры банков знакомились с международными стандартами учета.

«Мы также провели конференцию для бухгалтеров, на которой получили комментарии и отзывы к нашим инструкциям, которые уже приняты в Национальном банке», - добавил Рашкован.

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Как сообщал УНИАН, НБУ привел промежуточную (квартальную) финансовую отчетность банков в соответствие требованиям международных стандартов финансовой отчетности, обязав банки составлять квартальную финансовую отчетность по новым требованиям, начиная с первого квартала 2016 года. Квартальная отчетность будет соответствовать годовой, что упростит сопоставление информации за различные периоды.