Украинские банки перешли на международные стандарты бухучета

11:27, 02 декабря 2015
Финансы
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Украинская банковская система с 1 декабря переходит на международные стандарты бухгалтерского учета после 17 лет ожидания этого события.

REUTERS

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Владислава Рашкована в ходе совещания с руководителями крупнейших банков 1 декабря.

«С 1 декабря украинская банковская система переходит на международные стандарты бухгалтерского учета. Это выдающееся событие, которого банки ждали в течение последних 17 лет», - отметил Рашкован. 

По его словам, для реализации этого проекта с февраля 2015 года был проведен пилотный проект, а также состоялись два семинара Всемирного банка, на которых бухгалтеры банков знакомились с международными стандартами учета. 

«Мы также провели конференцию для бухгалтеров, на которой получили комментарии и отзывы к нашим инструкциям, которые уже приняты в Национальном банке», - добавил Рашкован.

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Как сообщал УНИАН, НБУ привел промежуточную (квартальную) финансовую отчетность банков в соответствие требованиям международных стандартов финансовой отчетности, обязав банки составлять квартальную финансовую отчетность по новым требованиям, начиная с первого квартала 2016 года. Квартальная отчетность будет соответствовать годовой, что упростит сопоставление информации за различные периоды.

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