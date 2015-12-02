Российский рубль снова падает вслед за нефтью

В России в среду, 2 декабря, мировые валюты торговались разнонаправленно в первый час работы Московской биржи.

Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС в пределах 66,52-66,77 руб./$1, в среднем за полторы минуты курс составил 66,65 руб./$1 (+4 коп. к отметке предыдущего закрытия). Курс евро при этом составил 70,76 руб./евро (-12 коп.).

Однако по состоянию на 10.45 мск обе валюты перешли к росту. На этот час доллар торгуется по 66,8 руб. Максимальный курс, которого успела достичь валюта, составил 66,95 руб. В то же самое время евро торгуется по 70,92 руб. Максимальный курс, по которому шли торги с европейской валютой, составил 71 руб., пишут "Ведомости".

Банк России понизил официальные курсы валют на 2 декабря. Так, доллар в оценках ЦБ подешевел до 66,26 руб., евро - до 70,13 руб. Бивалютная корзина таким образом составила 68 руб.

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Рубль чутко реагирует на колебания на нефтяном рынке. Так, по состоянию на 10.45 мск стоимость январского фьючерса на североморскую смесь Brent опускалась до $44,19 за баррель. В то же время стоимость январского фьючерса на легкую нефть WTI снижалась до $41,5 за баррель.