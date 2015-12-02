Активы работающих банков Украины за месяц выросли на 37 миллиардов

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за октябрь этого года выросли на 37 млрд грн, или на 3,06%, - до 1,246 трлн грн на 1 ноября, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оценкам НБУ, общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму резервов, за месяц выросли на 49 млрд грн, или на 3,32%, - до 1,525 трлн грн на 1 ноября.

В сообщении отмечается, что такой рост активов обусловлен преимущественно влиянием курсовой разницы.

Обязательства работающих банков в октябре выросли на 42 млрд грн, или на 3,89%, - до 1,122 трлн грн, капитал снизился на 5,031 млрд грн, или на 3,9%, - до 123,931 млрд грн.

Сравнительные данные по работающим банкам на начало года, а также данные на 1 ноября по банковской системе в целом, с учетом неплатежеспособных банков, не приводятся.

Также сообщается, что за октябрь количество работающих банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на два банка - до 120.

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Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, за сентябрь снизились на 19 млрд грн, или на 1,54%, - до 1,209 трлн грн на 1 октября.

В 2014 году активы банков выросли на 38,757 млрд грн, или на 3,03%, – до 1,317 трлн грн.

По состоянию на 1 января 2015 года в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.