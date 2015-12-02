Активы работающих банков Украины за месяц выросли на 37 миллиардов
Такой рост активов обусловлен преимущественно влиянием курсовой разницы.
Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за октябрь этого года выросли на 37 млрд грн, или на 3,06%, - до 1,246 трлн грн на 1 ноября, сообщается на сайте Национального банка Украины.
По оценкам НБУ, общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму резервов, за месяц выросли на 49 млрд грн, или на 3,32%, - до 1,525 трлн грн на 1 ноября.
В сообщении отмечается, что такой рост активов обусловлен преимущественно влиянием курсовой разницы.
Обязательства работающих банков в октябре выросли на 42 млрд грн, или на 3,89%, - до 1,122 трлн грн, капитал снизился на 5,031 млрд грн, или на 3,9%, - до 123,931 млрд грн.
Сравнительные данные по работающим банкам на начало года, а также данные на 1 ноября по банковской системе в целом, с учетом неплатежеспособных банков, не приводятся.
Также сообщается, что за октябрь количество работающих банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на два банка - до 120.
Читайте такжеУкраинским банкам вовремя не возвращают более 20% кредитов
Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, за сентябрь снизились на 19 млрд грн, или на 1,54%, - до 1,209 трлн грн на 1 октября.
В 2014 году активы банков выросли на 38,757 млрд грн, или на 3,03%, – до 1,317 трлн грн.
По состоянию на 1 января 2015 года в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности имели 163 банка.