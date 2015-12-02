Украинским банкам вовремя не возвращают более 20% кредитов

Доля просроченной задолженности по кредитам в работающих украинских банках за октябрь выросла на 2,5 п.п. – до 20,4% по состоянию на 1 ноября, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Сравнительные данные по банкам для определения динамики с начала года не приводятся.

По данным НБУ, объем предоставленных работающими банками кредитов на 1 октября составил 934,539 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам в работающих украинских банках за сентябрь выросла на 1,3 п.п. – до 19,9% по состоянию на 1 октября.

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В 2014 году доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков выросла на 5,8 п.п. – до 13,5%. За год банки нарастили объем предоставленных кредитов на 95 млрд грн, или на 10,43%, – до 1,006 трлн грн.