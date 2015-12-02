ПриватБанк стал единственным украинским банком в топ-15 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы

Как сообщил The Banker, в 2015 году ПриватБанк стал единственным украинским банком в топ-15 банковских учреждений региона, занимая 13-ю позицию в рейтинге крупнейших банков Центральной и Восточной Европы и 495-ю в рейтинге топ-1 000 мировых банков.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк и лидер розничного банковского рынка. Сегодня банк обслуживает 13,7 млн индивидуальных клиентов, 619 тыс. корпоративных клиентов, 610 тыс. частных предпринимателей. По данным на 1 октября 2015 года, активы банка составляют 241,809 млрд грн, регулятивный капитал – 22,3 млрд грн.

Чистая прибыль банка по итогам трех кварталов 2015 года – 89,8 млн грн. В региональной сети банка работает 2 178 филиалов и отделений, 7 266 банкоматов, 12 263 терминала самообслуживания.