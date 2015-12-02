Гривня на межбанке укрепилась до 23,71 за доллар
13:04, 02 декабря 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0040/25,1160 грн/евро.
REUTERS
В среду, 2 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,60/23,71 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0040/25,1160 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3510/0,3530 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,7814 грн/долл., к этому часу заключено 202 сделки на сумму 86,09 млн долл.
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