Кабмин начал обсуждать бюджет с Радой – Яценюк недоволен низким интересом депутатов

Кабинет министров Украины обнародовал проект государственного бюджета на 2016 год и начал соответствующие консультации с представителями депутатского корпуса, однако их интерес к обсуждению документа остается весьма низким, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

«Мы полгода назад начали бюджетный процесс. Мы говорим о внесении в парламент проекта бюджета на следующий год, который даст возможность выполнить все социальные обязательства перед гражданами Украины, даст возможность достичь критериев финансовой стабильности с соблюдением дефицита в 3,7% ВВП и который будет поддержан членами украинского парламента», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что консультации ведутся с понедельника, 30 ноября.

«К сожалению, высокой активности со стороны депутатского корпуса в обсуждении бюджетной и налоговой реформы пока нет», - сказал Яценюк, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя политизировать этот процесс.

По его словам, Кабмин готов продлить срок обсуждения проекта государственного бюджета на 2016 года до 4 декабря по предложению одной из крупнейших фракций парламента – фракции Блока Петра Порошенко.

«Только что я получил письмо от фракции БПП с предложением до 4 числа (декабря – УНИАН) продолжить работу как над законом о госбюджете, так и над Налоговым кодексом. Крупнейшая фракция имеет свои предложения, и она готова внести эти предложения, – сказал Яценюк. – Нет никаких вопросов, мы, конечно, идем навстречу своим партнерам по коалиции, чтобы внести согласованные законопроекты – как по налоговой реформе, так по государственному бюджету».

При этом Яценюк напомнил, что от решений парламента зависит процесс сотрудничества Украины с ключевыми кредиторами страны и получения от них кредитных траншей в общем объеме порядка 4 млрд долл.