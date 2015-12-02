Яценюк об источниках пополнения бюджета: нужно конфисковать 40 миллиардов Януковича и Ко

Кабинет министров Украины рассчитывает в 2016 году завершить начатый два года назад процесс конфискации в пользу государства активов, ранее принадлежавших близкому окружении экс-президента Виктора Януковича, на общую сумму порядка 40 млрд грн.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Есть еще один источник пополнения бюджета, который остается неиспользованным. В 2014 году правоохранительные органы арестовали активов, которыми владели Янукович и приближенные к нему люди, на 1,5 млрд долл. США. Я не раз обращался в прокуратуру и другие органы, чтобы арестованные средства были конфискованы, – сказал Яценюк. – Мы обращаемся к парламенту и правоохранителям – принять дополнительный закон, который позволит провести процедуру конфискации средств, и принять судебные решения, которые дадут возможность получить дополнительные доходы в бюджет на суму более 40 млрд грн. Эти 40 млрд грн должны быть конфискованы по всем юридическим процедурам. Они пойдут в специальный фонд, из которого будут финансироваться вопросы безопасности и обороны, а также другие цели».

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Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга Украины в июне 2014 года сообщила об аресте средств в размере около 1,5 млрд долл. на счетах компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу. По информации службы, значительная часть этих денег через офшоры возвращалась в Украину в виде фиктивных инвестиций и направлялась на покупку облигаций внутреннего госзайма.

В конце июля текущего года премьер-министр Украины Арсений Яценюк в четвертый раз обратился в правоохранительные органы с просьбой ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долл. Он подчеркнул, что любые попытки вывести эти средства из страны должны резко пресекаться.

В сентябре Генеральная прокуратура Украины объяснила задержки в процессе конфискации активов спецификой украинского законодательства.