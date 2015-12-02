Нацбанк упростил порядок открытия банками счетов для клиентов

Национальный банк Украины упростил порядок открытия и обслуживания счетов, предусмотрев, что банк при открытии счета будет самостоятельно получать сведения о субъекте хозяйствования с официального сайта распорядителя Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №833, вступающее в действие сегодня, 2 декабря.

Помимо упрощения порядка открытия счетов для субъектов хозяйствования, постановление предусматривает еще ряд новаций. В частности, вводится принцип молчаливого согласия в случае неполучения банком уведомления от контролирующего органа о взятии счета предприятия на учет.

Упрощается порядок открытия счетов для нерезидентов-инвесторов, так как предусмотрена возможность заверять подлинность подписей в карточке с образцами подписей нотариусом иностранного государства, а также упрощен порядок закрытия счетов для клиентов, имеющих незавершенные внешнеэкономические контракты.

Физические лица в рамках нового порядка смогут получать на текущий счет иностранную валюту, переведенную из-за границы. Также определен порядок открытия текущего счета опекуном на имя физического лица, признанного судом недееспособным.

Одновременно банкам вверяется обязанность осуществлять верификацию клиента.

По мнению НБУ, новый порядок создает предпосылки для упрощения ведения бизнеса в Украине и способствует использованию гражданами Украины услуг международных систем интернет-расчетов.

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Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 13 позиций в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83-е место. По мнению экспертов Всемирного банка, ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса, но проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.

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По оценкам Минэкономразвития, Украина может войти в топ-50 стран по рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business уже в следующем году.