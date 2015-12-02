Территориальным общинам в следующем году выделят на развитие 5,7 миллиарда

Правительство закладывает в проект государственного бюджета на 2016 год выделение Фонду развития территориальных общих 5,7 миллиарда гривень, которые будут направлены на инфраструктурные проекты, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Общий фонд финансирования территориальных общин составит 5,7 миллиарда гривень. Это деньги, которые пойдут на места – на больницы, школы, инфраструктуру - то, чего сегодня требуют общины", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Украина с 2014 года проводит реформу бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые полномочия. Заявленные преобразования должны предоставить регионам в общей сложности порядка 40 миллиардов гривень дополнительных доходов в год.

В то же время, на центральным уровне остается возможность оказания финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Фонду развития территориальных общин. Бюджет такого фонда в 2015 году составляет 3,5 миллиарда гривень.

Однако по итогам января-августа 2015 года фонд смог выделить на места только 1,3 ми ллиарда гривень, что составляет немногим менее 40% от необходимых для реализации различных проектов средств.