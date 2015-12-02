Россия продолжает требовать отстрочки введения стандартов ЕС - Украина против

Украина не будет принимать предложение Российской Федерации об отсрочке введения фитосанитарных и технических стандартов Европейского Союза в нашей стране и выполнит все свои обязательства в рамках ранее принятых решений о Зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Вчера завершился очередной, тринадцатый, раунд консультаций с Российской Федераций о введении Соглашения о зоне свободной торговли (между Украиной и Европейским Союзом – УНИАН). Это технические консультации и консультации на уровне министерств в трехстороннем формате, – сказал Яценюк. – Россия не хочет, чтобы Соглашение о ЗСТ вступило в силу, и аргументация России не выдерживает никакой критики. Россия вчера выдвинула условия об отсрочке на 10 лет введения фитосанитарных и технических стандартов, которые отвечают требованиям ЕС. И я хочу четко заявить: Украина не будет откладывать введение технических и фитосанитарных стандартов, которые определены Соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС".

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При этом Яценюк подчеркнул, что цель России – не дать Украине развиваться и производить конкурентные товары. В то же время, по словам премьера, Украина по-прежнему открыта для технического диалога с Россией и готова доказать российской стороне свою позицию в части необходимости полного выполнения условий введения с 1 января 2016 года зоны свободной торговли с ЕС.

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