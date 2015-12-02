Налоговая милиция конфисковала у WOG 7,2 тысячи тонн контрафактных нефтепродуктов на сумму около 120 млн. грн. - СМИ

Оперативники налоговой милиции в рамках операции «Нефтепродукт-2015» ликвидировали схему незаконного производства горюче-смазочных материалов. Схема нелегального распространения контрафактного топлива была прекращена на территории Ровенской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областей.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан, передают «Українські новини».

В частности, в рамках операции налоговики конфисковали 7,2 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму около 120 млн. грн. Согласно информации «Укрзализныци», речь идет о производстве контрафактного топлива крупным оператором отечественного рынка нефтепродуктов WOG. В частности, из незаконного оборота изъято более 3,3 тысячи тонн бензина разных марок, 2,3 тысячи тонн дизельного топлива, 1,2 тысячи дистиллята газового конденсата, более 160 тонн изопентана, 130 тонн фракции изопентановой, 93 тонны бензина газового стабильного, а также финансово-хозяйственная, налоговая документация, документы таможенного оформления грузов, печатки, штампы, компьютерная техника и носители информации.

По словам Сергея Билана, часть импортного топлива, которое поступало в Украину с территории РФ, и реализовывалась через сеть АЗС, предприниматели смешивали с другими химическими компонентами – дистиллятом газового конденсата, изопентаном, фракцией изопентановой, бензином газовым стабильным с использованием оборудования нефтебаз, которые размещены на территории Ровенской и Полтавской областей. В дальнейшем это топливо доставлялось на сеть АЗС с целью дальнейшей реализации конечным потребителям. При этом не выплачивался акцизный налог.

Следует отметить, что после трагической гибели одного из владельцев сети WOG Игоря Еремеева, менеджмент компании ищет различные пути, чтобы остаться на плаву. В последнее время увеличились жалобы на качество топлива, которое реализует сеть АЗС WOG - основные жалобы связаны с увеличением расхода топлива, частыми поломками автомобилей и увеличением затрат на ремонт.