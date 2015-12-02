Нацбанк сегодня купил на валютном аукционе $9 миллионов

Национальный банк Украины сегодня, 2 декабря, провел аукцион по покупке валюты на межбанковском валютном рынке, в ходе которого купил у банков 9 миллионов долларов США.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 23,4722 гривни/доллар, а общий объем принятых на аукцион заявок – 26,30 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк начал регулярные аукционы по покупке валюты на межбанке для накопления международных резервов 17 сентября. В сентябре регулятор купил на аукционах 152,249 миллиона долларов, в октябре купил 300,5 миллиона долларов, продал - 46,5 миллиона долларов.

В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 гривни/доллар, в связи с чем с 30 октября НБУ периодически начал продавать валюту на аукционах, потратив на эти цели около 150 миллионов долларов за три недели.

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25 ноября НБУ заявил о достижении равновесия на валютном рынке, поскольку анонсированные аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанке не состоялись, спрос и предложение на рынке уравновесились самостоятельно, а курс гривни в ходе торгов укрепился.