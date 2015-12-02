Нардеп рассказал, как новый Налоговый кодекс повлияет на малый бизнес

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Геннадий Кривошея во вторник в эфире "5 канала".

"Это основная позиция, которую сейчас отстаивает правительство", - подчеркнул он.

Геннадий Кривошея отметил, что вопрос баланса налогообложение крупного и малого бизнеса тесно связаны с теми бюджетами, которые будут приняты на местах.

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"Это касается и местного самоуправления, и в перспективе – бюджетной децентрализации", - сказал представитель "Народного фронта".

По его словам, депутаты, прорабатывая проекты нового Налогового кодекса и Государственного бюджета на 2016 год, должны быть особенно внимательными, поскольку эти документы тесно связаны друг с другом.

"Чтобы не получилось так, что мы захотим сократить какую-то налоговую нагрузку, а потом не будем понимать, за счет чего можно профинансировать армию или другие статьи расходов", - резюмировал Кривошея.