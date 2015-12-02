Нацбанк укрепил официальную гривню еще на 20 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2364,7700 (2 декабря – 2384,1563)

100 EUR – 2509,4939 (2 декабря – 2527,2057)

10 RUR – 3,5432 (2 декабря – 3,5983)

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 декабря провел аукцион по покупке валюты на межбанковском валютном рынке, в ходе которого купил у банков 9 миллионов долларов США. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 23,4722 гривни/доллар, а общий объем принятых на аукцион заявок – 26,30 миллиона долларов.

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