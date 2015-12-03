С 1 января украинцы будут декларировать свои доходы по-новому

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

"С 1 января 2016 года вводится новая форма декларации об имущественном состоянии и доходах, которая утверждена приказом Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 за № 859 и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 26 октября 2015 № 1298/27743", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобства физических лиц в новой декларации объединены отчетность по налогу на доходы физических лиц и военному сбору. Учитывая это, по результатам 2015 года физические лица, которые получали доходы не от налоговых агентов (в частности от других физических лиц) и иностранные доходы, определяют налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военном сбора в одной налоговой отчетности. При этом предоставление какой-либо дополнительной отчетности не предусматривается.

Подчеркивается, что с целью упрощения и уменьшения времени для заполнения декларации, ее объем сокращен с 2 листов до 1, а количество приложений – с 7 до 4.

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"Теперь приложения заполняются только при получении доходов, которые предусматривают особый расчет налогооблагаемого дохода при получении доходов от двух и более налоговых агентов, в случаях предусмотренных Налоговым кодексом; операциях с инвестиционными активами; получении иностранных доходов; определении налогооблагаемого дохода от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности", - отмечается в сообщении.

Кроме того, значительное количество информации, которая ранее заполнялась в приложениях, сейчас отражается в самой декларации. Так, информация об уполномоченном лице, которое ранее отображалось в отдельном приложении, теперь отражается в декларации.

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Физические лица, которые намерены воспользоваться правом на налоговую скидку раньше заполняли декларацию и приложение, в котором определяли реквизиты всех первичных документов по понесенным расходам. Теперь такие физические лица заполняют только декларацию, в которой отражают общую сумму понесенных затрат и сумму налога к возврату.