Гривня резко укрепилась на межбанке до 23,10 за доллар

В четверг, 3 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,95/23,10 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2420/24,3950 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3370/0,3390 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 23,0716 гривни/доллар, к этому часу заключено 223 сделки на сумму 103,22 миллиона долларов.