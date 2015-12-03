Российский рубль продолжает падать вслед за нефтью

Банк России повысил официальный курс доллара на 4 декабря до уровня 67,77 рубля, что на 1,03 рубля больше показателя предыдущего дня. Курс евро вырос на 88 копеек, до 72,74 рубля. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 96 копеек, до 69,56 рубля.

В начале торговой сессии 3 декабря курс доллара повысился к рублю на 33 копейки, до 67,83 рубля. Евро поднялся на 2 копейки, до 71,63 рубля, пишет Lenta.ru.

Ослабление рубля в последние дни вызвано новым падением цен на нефть. В ходе торгов 2 ноября марка WTI упала ниже 40 долларов за баррель, a Brent — до 43 долларов. Впоследствии цены немного поднялись.

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2 ноября первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин признал, что волатильность валютного курса преодолеть невозможно. «Хотелось бы, чтобы он был стабильным, но не получится», — сказал представитель ЦБ, выступая в Госдуме.

Согласно опросу ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы 14 октября, большая часть россиян (53 процента) верит в рост курса доллара до 69 рублей в течение трех месяцев.