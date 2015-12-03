Минэкономразвития: 42% экономики Украины находится в "тени"

Соответствующие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

При этом часть теневого сектора выросла в операциях с недвижимым имуществом (+5%), перерабатывающей промышленность (+3%), добывающей промышленности, строительстве, финансовой и страховой деятельности (по +2%).

В то же время, теневой сектор уменьшился в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле (по -3%), а также транспорте (-2%).

Также в министерстве отметили, что основной причиной тенизации экономики остается налоговое давление на фонд оплаты труда, а также монополизация отдельных секторов экономики, включая добывающую промышленность.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины оценивало рост уровня теневой экономики в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 5 п.п. - до 47% от объема официального ВВП.