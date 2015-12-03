ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне, понизив ставку по депозитам

Европейскиий центробанк в четверг сократил депозитную ставку в попытке оживить кредитование и инфляцию в еврозоне и сообщил, что сегодня объявит о новых мерах экономической поддержки, пишет Рейтер.

Как и ожидали аналитики, ЕЦБ сократил депозитную ставку до минус 0,3 процента годовых с минус 0,2 процента годовых, чтобы стимулировать кредитование, наказывая банки за размещение избыточных средств на счетах Центробанка.

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Ключевая ставка ЕЦБ осталась на уровне 0,05 процента годовых, ставка экстренного кредитования - на отметке 0,3 процента годовых.