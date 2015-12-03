Еврокомиссия выделит Украине 100 миллионов евро на децентрализацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на конференции “Конституционная реформа в Украине: достижения и перспективы” в Киеве.

“Европейская комиссия вчера решила оказать серьезную финансовую помощь в области децентрализации — 100 млн евро и, собственно, это поможет провести работу по децентрализации. И очень много экспертов Европейского Союза по децентрализации будут помогать выполнять эту программу”, - сказал он.

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Фреллесен отметил, что почти 160 территориальных громад в Украине должны будут получить инвестиционные проекты, их надо обучать и помочь создать центры административных услуг, которые будут доступными для людей.

“Европейский Союз хотел бы поддержать Украину на пути дальнейшей децентрализации. Для того чтобы Украина достигла нового качества самоуправления, эта реформа должна продвигаться”, - отметил заместитель главы Представительства ЕС в Украине.