WOG опровергает обвинения о конфискации горючего

Об этом говорится в сообщении компании.

"Официально заявляем, что такая информация не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Ранее агентство Українські Новини сообщило о том, что заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан рассказал об операции «Нефтепродукт-2015», во время которой была ликвидирована схема незаконного производства горюче-смазочных материалов.

В частности, в рамках операции налоговики конфисковали 7,2 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму около 120 млн грн. Согласно информации "Укрзализныци", речь шла о производстве контрафактного топлива крупным оператором отечественного рынка нефтепродуктов WOG.