WOG опровергает обвинения о конфискации горючего
16:53, 03 декабря 2015Финансы
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ООО "ВОГ Ритейл" (сеть АЗК WOG) опровергает информацию о якобы конфискации горючего компании WOG.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Официально заявляем, что такая информация не соответствует действительности", - сказано в сообщении.
Ранее агентство Українські Новини сообщило о том, что заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан рассказал об операции «Нефтепродукт-2015», во время которой была ликвидирована схема незаконного производства горюче-смазочных материалов.
В частности, в рамках операции налоговики конфисковали 7,2 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму около 120 млн грн. Согласно информации "Укрзализныци", речь шла о производстве контрафактного топлива крупным оператором отечественного рынка нефтепродуктов WOG.
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