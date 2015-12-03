Евро резко вырос после решения ЕЦБ снизить депозитную ставку

Европейский центральный банк в четверг сохранил базовую учетную ставку на уровне 0,05% годовых, но при этом снизил с 9 декабря депозитную ставку еще на 10 базисных пунктов. В результате та, как и предсказывали аналитики, опустилась до исторического минимума в -0,3%.

Ниже нуля базовая депозитная ставка ЕЦБ опустилась 11 июня 2015 года. С этого момента коммерческие банки, размещающие свободные денежные средства в ЕЦБ, не только не получают за это процентов, но де-факто платят последнему за его услуги. Теперь ЕЦБ увеличивает размер платы, стимулируя банки не держать деньги на счетах, а инвестировать в реально приносящие прибыль проекты.

Решение ЕЦБ привело к скачку курса евро на мировых биржах. В частности, курс евро к доллару вырос на 2,6%, достигнув на максимуме отметки 1,0892$/€. Так дорого евро не стоил с 3 ноября 2015 года, пишет РБК.

На Московской бирже курс евро к рублю впервые с 6 октября поднялся выше 73 руб., достигнув на максимуме отметки 73,811 руб., что на 2,201 руб. выше уровня закрытия торгов 2 декабря. При этом курс доллара к рублю после обеда не только не вырос, но даже несколько снизился.