Гривня закрыла межбанк на уровне 23,20 за доллар

В четверг, 3 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,05/23,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9190/25,0790 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3380/0,3410 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,0888 грн/долл., к этому часу было заключено 628 сделок на сумму 427,22 млн долл.