Нацбанк зарегистрировал новую платежную систему

Национальный банк зарегистрировал внутрибанковскую платежную систему "Правэкс-Телеграф", принадлежащую входящему в группу средних «Правэкс-банку», сообщается на сайте регулятора.

«Сведения о "Правэкс-Телеграф" Национальный банк Украины в соответствии с законодательством внес в реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Всего на текущий момент Национальный банк Украины зарегистрировал 21 международную и внутригосударственную платежную систему, созданную резидентами, из которых 2 платежные системы созданы центральным банком, 9 - банками Украины и 10 - небанковскими учреждениями Украины.