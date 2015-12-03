В России евро впервые за два месяца превысил 73 рубля и продолжает расти

Курс европейской валюты на торгах Московской биржи в четверг впервые за два месяца превысил отметку в 73 рубля, отыгрывая усилившийся рост европейской валюты на форекс - в район 1,085 доллара - максимума с середины ноября.

Доллар почти растерял рост против рубля, пишет Прайм.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.46 мск повышался на 0,17 рубля - до 67,67 рубля, курс евро - на 1,8 рубля, до 73,42 рубля (ранее уже повышался до 73,811 рубля).

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Поддержку евро оказывают решения и комментарии ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Европейский центральный банк в четверг сохранил базовую учетную ставку на уровне 0,05% годовых, но при этом снизил с 9 декабря депозитную ставку еще на 10 базисных пунктов. В результате та, как и предсказывали аналитики, опустилась до исторического минимума в -0,3%.