МВФ ждет от Киева бюджета и прямых переговоров с Россией по евробондам

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд ожидает от властей Украины скорейшего принятия проекта государственного бюджета на 2016 год, параметры которого обсуждались с миссией Фонда в ноябре, а также начала прямых переговоров с правительством России о судьбе евробондов на 3 млрд долл., которые вошли в периметр реструктуризации, но по которым до сих пор не принято решение.

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Что касается выполнения программы EFF, то на данном этапе мы можем констатировать следующее: миссия работала в Украине в ноябре, в ходе переговоров с властями стороны достигли понимания по многим вопросам. Сейчас крайне важно, чтобы правительство подало в парламент проект государственного бюджета, который обсуждался, и чтобы парламент принял этот проект. Кроме того, очень важно выполнение обязательств по антикоррупционной политике», – сказал Райс.

При этом, говоря о «российских» бондах, Райс подчеркнул, что каких-либо новых решений в этом вопросе не принято.

«Как вы помните, на последнем саммите лидеров G20 президент РФ Путин встречался с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, российская сторона представила свой план выполнения долговой операции по бондам. Но, как мы уже говорили, мы ждем прямых переговоров по этим бондам между властями Украины и России. МВФ не может быть настолько вовлечен в стратегию долговой реструктуризации, – отметил Райс. – Что же касается статуса этого долга, то это зона ответственности Совета директоров МВФ. Однако когда будет заседание совета по этому вопросу, мне трудно сказать. Решений не принято и даты пока нет».

Как сообщал УНИАН, Минфин 30 ноября обнародовал макропоказатели и основные параметры проекта бюджета-2016. В частности, доходы бюджета – 598,2 млрд грн, расходы – 674 млрд грн, предельный показатель государственного долга в размере 1,5 трлн грн при расчетном объеме ВВП в 2,26 трлн грн. В то же время Минфин не представил пока дополнений к бюджету, в которых указывается роспись госфинансов по каждому направлению.

В свою очередь глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что проект бюджета на 2016 год предполагает дефицит бюджета на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на уровне 12%, инфляцию в 12%, курс гривни на уровне порядка 24 грн за доллар и объем расходов на оборону в объеме порядка 100 млрд грн.

Также Украина 12 ноября завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

16 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 млрд долл. в год при условии, что западные партнеры предоставят гарантии. Ссылаясь на переговоры с главой МВФ Кристин Лагард, Путин сказал, что это даже лучшее предложение, чем просил Фонд, который якобы говорил об отсрочке для Украины на 1 год.

По информации Министерства финансов Украины, никаких официальных предложений от российской стороны после заявления Путина не последовало.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что в случае несогласия России на реструктуризацию правительство объявит мораторий на выплату этого долга.