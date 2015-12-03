В Украине ликвидируют еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка «Национальные инвестиции» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка продлится два года - до 2 декабря 2017 года включительно. Ликвидатором банка назначен Игорь Волощук.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 сентября признал неплатежеспособным банк «Национальные инвестиции», ранее признанный проблемным с назначением куратора по причине непрозрачности ряда операций и стремительного существенного сокращения ликвидных средств.

Читайте такжеЗамдиректора Фонда гарантирования: Активная фаза чистки банков завершилась

Справка УНИАН. Банк «Национальные инвестиции» работал на рынке Украины с 2011 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации на сайте банка, его крупнейшим владельцем является Наталья Огородник, прямо и опосредованно владеющая долей в 33,7407% через компании «Украгроспилка», «Виадук» и «Эко».