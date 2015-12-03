НБУ сегодня купил у банков почти 3 миллиона долларов

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 23,10 грн/долл., а общий объем принятых на аукцион заявок – 4,7 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни на межбанке к 15.30 установились на уровне 22,95/23,10 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни к этому часу установился на уровне 23,0602 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, НБУ 2 декабря в ходе аукциона на межбанке купил у банков 9 млн долл. США. Средневзвешенный курс составил 23,4722 грн/долл., а общий объем принятых на аукцион заявок – 26,30 млн долл.

НБУ начал регулярные аукционы по покупке валюты для накопления международных резервов 17 сентября. В сентябре регулятор купил на аукционах 152,249 млн долл., в октябре - купил 300,5 млн долл. и продал 46,5 млн долл.

В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 грн/долл., в связи с чем с 30 октября НБУ периодически начал продавать валюту на аукционах, потратив на эти цели около 150 млн долл. за три недели.

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25 ноября НБУ заявил о достижении равновесия на валютном рынке, поскольку анонсированные аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанке не состоялись, спрос и предложение на рынке уравновесились самостоятельно, а курс гривни в ходе торгов укрепился.