Российский рубль обновил локальное дно из-за нефти и ЕЦБ

В России курс доллара превысил 68 рублей. На 19:10 мск американская валюта стоит 68,09 рубля. Она поднималась до отметки 68,18 рубля — максимальное значение с сентября.

Евро при этом преодолел порог в 74 рубля — единая европейская валюта торгуется на уровне 74,23. Соответствующая информация содержится на сайте Московской биржи, сообщает Lenta.ru.

Официальный курс доллара на 4 декабря — 67,77 рубля, евро — 71,74.

Ранее 3 декабря ЕЦБ решил понизить с 9 декабря уже отрицательную ставку по депозитам – с минус 0,2% до минус 0,3% (базовая ставка по кредитам и маржинальным кредитам были сохранены на прежнем уровне).

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Давление на национальную валюту также оказывает низкая стоимость нефти. Марка Brent на лондонской бирже ICE стоит 43,28 доллара. 1 декабря за бочку североморской нефти давали больше 44 долларов.