Налоговые страсти под Новый год

Министерство финансов Украины, с опозданием на каких-то там три месяца, но все-таки обнародовало проект государственного бюджета на 2016 год. Документ стал доступен широкому кругу пользователей сети Интернет в понедельник, 30 ноября, в ночь. Он появился на сайте Минфина без традиционных дополнений и комментариев, поэтому досконально проанализировать качество работы правительственной команды сложно как парламентариям, которым этот законопроект предстоит одобрить или отклонить, так и всем другим гражданам нашей страны.

Представляя проект закона в ходе заседания правительства, премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что бюджет на следующий год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на 12% (на ожидаемый уровень годовой инфляции), курс нацвалюты порядка 24 грн за доллар и объем расходов на оборону в размере 100 млрд грн.

Глава правительства также отметил, что пока Кабмин не утверждает документ, согласившись на предложение президентской фракции в Верховной Раде продолжить его обсуждение до конца недели. Похоже, что сценарий прошлого года, когда парламент утвердил главную смету страны в канун Нового года, повторяется.

Часть страны замерла в ожидании. Бизнесмен гадает о предстоящих нововведениях и не отпускает бухгалтера в долгожданный новогодний отпуск в кругу семьи. Рядовой гражданин – врач, учитель или пенсионер - подсчитывает похудевшие сбережения после 50% инфляции и с опаской ждет информации о прочих новациях правительства в отношении сокращения государственных расходов, на чем так настаивает крупнейший кредитор страны - Международный валютный фонд, и о которых уже предупредила министр финансов Наталия Яресько.

Терпеливо ждут решений Рады внешние кредиторы, включая тот же МВФ, который пока не может назначить дату заседания совета по украинского вопросу, а без этого наша страна не получит очередные транши кредита.

«Мы ждем решений парламента – по бюджету, по налоговым изменениям», - сказал в комментарии УНИАН глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше, отмечая, что предварительно фонд одобряет правительственный проект, но до конца года денег точно не будет.

Основная интрига в том, будет ли принят Верховной Радой новый вариант Налогового кодекса, на котором строится новый бюджет. После 9 месяцев обсуждений и шквала критики Минфин обнародовал проект практически в первозданном виде, пропустив мимо ушей замечания и предложения.

Анонсированная налоговая реформа выравнивает ставки по ключевым налогам – на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на прибыль и единый социальный взнос – на уровне 20%, при этом вводит мораторий на изменения налогового законодательства на среднесрочную перспективу.

Также предстоит отмена упрощенной системы налогообложения для юридических лиц, а круг предпринимателей-плательщиков единого налога будет сужен. В качестве бонуса авторы проекта обещают выгоды в виде стабилизации макроэкономической среды и честной конкуренции, упрощения рутинных налоговых процедур, которые станут более прозрачными.

Кабмин уже начал консультации с парламентом, которые продлятся до 4 декабря, но интерес депутатов к обсуждению документа, по словам главы правительства Яценюка, довольно низкий.

Так есть ли перспективы у этих проектов?

Полоса препятствий

До успешного проведения проектов госбюджета и налоговой реформы через парламентское сито их инициаторам предстоит взять несколько сложных барьеров, включая достижение согласия профильных комитетов Верховной Рады.

Судя по продолжающимся с весны словесным перепалкам между Минфином и депутатами, проекты могут застрять уже на этом - первом этапе. Парламентарии разделились – одни разработали альтернативные проекты налоговой реформы и отчаянно их отстаивают, как глава комитета по налогам Нина Южанина. Другие просто всех критикуют, не предлагая никакой альтернативы, а третьи не проявляют к бюджетному процессу никакого интереса.

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, в прошлом министр финансов Виктор Пинзеник отметил, что анализировать, по сути, еще нечего, так как проект госказны неполный.

«Я бюджета еще не видел, только 16 страниц текста. Дополнений еще нет, а по предоставленному тексту не видно, куда направляются деньги и какие источники финансирования. И правительство еще не утвердило его», - сказал он в комментарии УНИАН.

Еще одна проблема, как отметил депутат, - бюджет, согласно действующему законодательству, должен готовиться на действующей налоговой базе, а предложенный Минфином вариант подготовлен на еще не одобренных парламентом предложениях.

«Кто может сказать, в какой версии будет принят закон о налогах? Поэтому о бюджете можно только гадать, а что в конечном итоге будет принято, покажет последний день старого года, последний рабочий день парламента, когда за 10 минут никто ничего не поймет, как было в прошлом году, когда ни одна правка не голосовалась», - добавил он. При этом Пинзеник подчеркнул, что бюджет является индикатором для МВФ и, по его мнению, фонд пока «не дал зеленый сигнал» этим проектам.

Представитель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Татьяна Острикова пришла к выводу, что документ сырой и не станет стимулом для выхода экономики из рецессии.

«Налоговый кодекс, который был опубликован, практически такой же, в котором мы сейчас живем. На примере налога на прибыль мы видим целых две «революционных» новации. Первая – поднятие ставки с 18% до 20%, а вторая, что для добычи газа, кроме ренты, еще будет целевая надбавка в виде налога на прибыль, все остальное – технические правки. Проблемы по второму системообразующему налогу – НДС - кодексом также не решаются», - сказала она, отметив, что кроме текста кодекса депутаты получили от Минфина презентационные материалы, где в разделе НДС обещано упрощение администрирования и прозрачное возмещение, что не отражено в самом документе.

Острикова подчеркнула, что цели, которые декларируются авторами документа, в тексте законопроекта совершенно не достигнуты и большинство изменений – сугубо технические. Не достигнута, по ее мнению, и главная цель – принять простой и понятный кодекс, без противоречивых и двусмысленных норм.

«В пятницу будет заседание Нацсовета реформ у президента, где будет наработан некий компромиссный вариант. Пока по бюджету не о чем даже говорить, потому что нет понимания о доходах, нет приложений. А приложений не будет, пока мы не определимся с доходами», - сказала она.

Депутат не решилась прогнозировать возможное решение четырех сотен своих коллег, но сама не собирается поддерживать предложенные проекты. «Мое мнение, что ничего страшного не будет, если страна войдет в новый год без бюджета, и будет жить по системе «1/12» старого бюджета, как предусмотрено действующим кодексом. Лучше проголосовать какой-то компромиссный вариант в первом чтении, доработать его до 1 июля, проголосовать до 1 июля во втором чтении и в целом, чтобы он вступил в силу с 1 января следующего года», - предложила она, отметив, что такой сценарий тоже обсуждается, но нужен компромисс всех политических сил.

Другой представитель налогового комитета - депутат Оксана Продан отметила, что правительство рассчитывает протолкнуть сырой бюджет, как и в прошлом году, но в этом году парламент такого не допустит.

«Я уверена, что бюджет необходимо принимать на старой налоговой базе. Иначе мы останемся с 1/12 бюджета 2015 года. Ведь кроме того, что закон запрещает вносить изменения после 1 июля перед отчетным годом, на сегодня нет согласованной позиции между правительством и парламентом», - сказала она.

Продан подчеркнула, что правительственный законопроект, вопреки презентациям и уверениям премьера, значительно усиливает фискальное давление во всех сферах и практически по всем налогам, но и «депутатский» законопроект также негативно скажется на работе малого бизнеса, что уже сейчас вызывает возмущение предпринимателей.

Старые грабли

Эксперты аналитической группы Case Ukraine в своем исследовании скрупулезно изучили сотни страниц проектов и пришли к выводу, что бюджет на 2016 год обещает стать «чемпионом по социальности», поскольку соцстандарты и гарантии в среднем за год вырастут на 14%, а на социальные выплаты населению, жилищные субсидии и заработную плату работникам бюджетного сектора уйдет примерно 2/3 ресурса.

Дотационность Пенсионного фонда, по оценкам Case Ukraine, вырастет с 30% до 50%, а трансферт Пенсионному фонду удвоится. Обслуживание госдолга остается на уровне 2015 года - около 99 млрд грн, или 15% расходов госбюджета. И значительный ресурс продолжит поглощать война, поскольку расходы на оборону и безопасность останутся на уровне текущего года, или около 100 млрд грн, также занимая почти 15% ресурса госбюджета.

Что касается доходной части, то, по оценкам Case Ukraine, проект предусматривает ряд реальных компенсаторов снижения доходов. К примеру, снижение трансфертов от НБУ компенсируется снижением обязательств правительства по ОВГЗ, выкупленных Нацбанком, в результате их реструктуризации.

Снижение доходов от ввозной пошлины в 2 раза, или до 19 млрд грн, соответствует объему расходов на подготовку кадров вузами III-IV аккредитации. При этом единый налог станет источником наполнения госбюджета, доходы от акцизного налога вырастут в 1,4 раза, в несколько раз повысятся ставки сборов на сигареты и алкоголь, и еще 10 млрд грн бюджет намерен получить от увеличения НДС на лекарства. Также, как отметили эксперты Case Ukraine, в очередной раз под давлением бюджетных ограничений государство пытается усилить свою роль как собственника, планируя рост доходов от госпредприятий в 2,5 раза - до 11,1 млрд грн.

Ключевое замечание бизнеса к проектам Минфина в том, что такие стратегически важные и долгожданные документы появляются в канун Нового года, когда компании уже завершили планирование своих бюджетов на следующий год. «Ситуация для бизнеса становится непредсказуемой и вносит неопределенность в процесс планирования, что, конечно, влечет за собой бизнес-риски», - пояснила УНИАН исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

По ее словам, бизнесмены ждут от налоговой реформы и бюджета сбалансированности и рациональности, очевидных качественных и прогрессивных изменений. «Для обеспечения той самой стабильности условий ведения бизнеса и предсказуемости, о которых сейчас и речи нет, было бы логично ввести изменения не с 2016, а с 2017 года, дать правительству время на доработки, а бизнесу и обществу – на адаптацию», - предложила она.

Деревянко также отметила, что в предложенном проекте бюджета расходная часть существенно не снижена по причине неготовности министерств и ведомств идти на сокращение расходов, поэтому общество пока не увидит качественных изменений. По ее мнению, прежде всего в рамках налоговой реформы нужно сконцентрироваться на улучшении администрирования налогов и государственного управления. К примеру, направить расходы бюджета на автоматизацию и усовершенствование работы налоговой вместо содержания неэффективных чиновников и финансирования никому не нужных программ.

Что касается изменения ставок налогов, то, как полагает Деревянко, это нужно делать только плавно и поэтапно. «Если ставки будут быстро и серьезно снижены при сохранении уровня обязательных затрат бюджета, то риски роста дефицита молниеносно взлетают и влекут за собой пересмотр программы поддержки МВФ. Ставки должны быть снижены до того уровня, который позволит простимулировать бизнес-активность и вывести часть экономики из тени», - добавила она.

Солидарны с представителями бизнеса и международные аудиторы. Директор налогово-юридического департамента компании «Делойт» Александр Черинько подчеркивает, что утверждение налоговых новаций менее чем за месяц до начала отчетного периода прямо противоречит законодательству и общепринятой мировой практике, он предлагает после доработки принять документы с датой вступления в силу с 1 января 2017 года. По его оценкам, нововведения по единому налогу могут привести к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж, к примеру, в среде IT–компаний, а обязательное внедрение РРО будет болезненным для малого бизнеса. Также проект не учитывает идеи о прозрачности процедуры возмещения НДС, а предложенная система обжалования налоговых проверок требует существенной доработки.

В то же время, Черинько отметил ряд положительных моментов, среди которых - отмена авансовых платежей и устранение технических недочетов по налогу на прибыль, сближение с международными нормами в сфере трансфертного ценообразования и предложения о введении моратория на изменения налогового законодательства.

«Изменения в документе нельзя назвать кардинальной реформой, но проект устраняет ряд моментов, давно обсуждаемых в экспертных кругах и создававших проблемы для бизнеса. Одним из наиболее важных является 2-летний мораторий на дальнейшие изменения налогового законодательства. 2-летняя перспектива стабильности, хоть и не является для инвесторов определяющей, но первые шаги к стабилизации налогового законодательства могут быть уже сделаны», - подчеркнул он.

Положительные эмоции вызвали проекты Минфина и у банкиров. К примеру, глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек считает, что решение правительства снизить дефицит госбюджета до 3,7% ВВП, вопреки сокращению поступлений в казну, является хорошим сигналом о сохранении устойчивости государственных финансов.

«Дискуссия по налоговым изменениям и государственным расходам должна строиться именно вокруг баланса. Нужно навсегда избавиться решений вроде «если денег не хватает – напечатаем». Последние несколько лет в очередной раз подтвердили, что этот способ мышления несет огромные макроэкономические потери для Украины. Каждое решение по расходной части должно сопровождаться соответствующим решением по доходной части и наоборот», - пояснил он.

В качестве иллюстрации банкир привел пример сокращения ставки Единого соцвзноса до 20%, что вынуждает увеличить финансирование Пенсионного фонда в два раза - до 165 млрд. «А это - 7,3% ВВП, или каждая четвертая гривня расходов госбюджета в 2016 году! Это значит, что нужно не останавливаться на снижении ЕСВ и как можно скорее вернуться к вопросу пенсионной реформы», - сказал он.

Таким же образом, по словам банкира, следует подходить и к налоговой реформе – снижая ставки налогов, не забывать корректировать расходы. «Предложенный правительством план является хорошим фундаментом для развития экономической политики государства на протяжении последующих лет. Именно фундаментом, потому что бюджет и ставки налогов сами по себе не являются коренными изменениями - это баланс имеющихся возможностей и потребностей государства», - подчеркнул Шпек.

Соломоново решение

Итак, мнения экспертов разделились, но одно очевидно - депутаты и общественность в этом году наступают на те же грабли, что и в прошлом: в преддверии Нового года появляется масса инициатив и предложений, которые просто невозможно досконально проанализировать для принятия наиболее эффективного решения.

Возможно, именно на это и рассчитывали авторы реформы - за счет эффекта внезапности налоговых новаций в комплексе с обещанием моратория на их отмену собрать максимальную долю налогов уже в первые месяцы года, пока бизнес не придумал новые схемы уклонения, а очередной транш от МВФ не получен. В январе-феврале, когда бизнес традиционно впадает в сезонную спячку, большой сбор налогов будет как нельзя кстати.

Очевидно, что реформа налогообложения в стране будет проведена. Вопрос только в том, какая именно. Базовый сценарий дальнейшего развития событий, как сообщил УНИАН информированный источник в правительстве, предполагает, что 4 декабря на заседании Нацсовета реформ представители президентской фракции озвучат свои предложения, после чего в субботу-воскресенье парламентарии с правительством наработают компромиссный вариант, чтобы в понедельник зарегистрировать обновленный проект. При этом, чтобы облегчить принятие решения остальными депутатами, по информации источника, представлять проекты в Раде будет лично президент Петр Порошенко.

Есть и аварийный вариант, который, по словам нашего собеседника, предполагает принятие бюджета на существующей налоговой базе, в сентябрьской редакции, если парламентарии все-таки провалят голосование по Налоговому кодексу. Но этот вариант для Минфина крайне нежелателен, поскольку в таком случае под угрозой продолжение программы сотрудничества с МВФ. При этом имеющихся денег хватит только до апреля, после чего фискальный дефицит будет покрываться при помощи «печатного станка» с последующими инфляцией и девальвацией. Злые языки говорят, что есть еще более аварийный вариант, – отставка правительства. По крайней мере, некоторые чиновники в Минфине точно рискуют поплатиться должностью.

На следующей неделе предстоит продолжение жарких дискуссий по проектам бюджета и Налогового кодекса, но уже в стенах парламента и под прицелом телекамер. Разумеется, депутаты не упустят прекрасную возможность пропиариться на популярной теме защиты интересов «маленьких украинцев», как это было в прошлом году, и процесс снова может затянуться до 31 декабря. Компромисс между парламентариями, желающими сохранить симпатии избирателей, и правительством, которому потом придется искать деньги на покрытие бюджетного дефицита, возможен. Но, договорившись между собой, государственным слугам стоит попробовать новым Налоговым кодексом разбудить желание бизнеса платить налоги, а не еще больше загнать в тень.

Ольга Гордиенко, Ксения Обуховская (УНИАН)