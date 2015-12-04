Moody’s сохранило рейтинг России по гособлигациям на мусорном уровне, изменив прогноз

Об этом говорится в сообщении агентства, пишет Лента.ру.

Агентство обосновало свое решение стабилизацией внешних финансов России в результате «макроэкономической корректировки, которая помогла смягчить падение нефтяных цен». Кроме того, на изменение прогноза повлияло снижение вероятности того, что в ближайшие 12-18 месяцев российская экономика столкнется с новыми международными санкциями.

Аналитики агентства отметили фискальную политику правительства России в условиях низких цен на нефть, но указали на слабый потенциал экономического роста страны. «Чрезмерная нефтяная и газовой зависимость делает экономику уязвимой к потрясениям в этом секторе», — говорится в сообщении. Потенциальные темпы роста ВВП агентство оценило в 1-5 процентов.

Ранее УНИАН сообщал, что рейтинговое агентство Moody's прогнозирует спад ВВП России в 2015 году на 4%, в 2016 году - на 1%. По оценкам агентства, рецессия продолжится на фоне медленного восстановления цен на нефть.