Нацбанк значительно укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2308.8807 (3 декабря – 2364.7700)

100 EUR – 2463.8066 (3 декабря – 2509.4939)

10 RUR – 3.4070 (3 декабря – 3.5432)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,05/23,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9190/25,0790 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3380/0,3410 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,0888 грн/долл., к этому часу было заключено 628 сделок на сумму 427,22 млн долл.