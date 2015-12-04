Сегодня истекает срок действия валютных ограничений – рынок ждет решения НБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, сегодня будет обнародовано окончательное решение в отношении пакета мер в рамках постановления НБУ №581 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины», которое принято правлением НБУ на этой неделе.

Постановлением, в частности, установлена обязательная продажа 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Документ запрещает досрочное погашение кредитов резидентами нерезидентам, возврат инвестиций и перечисление дивидендов иностранным инвесторам.

Также постановление предусматривает согласование с НБУ заявок на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.

Покупка валюты банками по собственным операциям ограничена 0,1% регулятивного капитала в день, покупка наличной валюты физлицами – эквивалентом 3 тыс. грн в день.

Переводы валюты со счетов ограничены эквивалентом 15 тыс. грн без подтверждающих документов и 150 тыс. грн при наличии подтверждающих документов.

Выдача наличной гривни через кассы и банкоматы возможна до 300 тыс. грн в сутки, наличной валюты - до эквивалента 20 тыс. грн в сутки.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21-23 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более полугода.

В последний месяц диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что, по мнению НБУ, связано с проведением в Украине местных выборов.

25 ноября НБУ сообщил, что аукционы по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, объявленные регулятором 25 ноября, не состоялись, а спрос и предложение уравновесились самостоятельно без помощи регулятора. По информации НБУ, в ходе торгов курс гривни укрепился.

Вчера, 3 декабря, на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов котировки гривни к доллару США установились на уровне 23,05/23,20 грн/долл. По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу установился на уровне 23,0888 грн/долл.