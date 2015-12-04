У Гонтаревой разработали порядок восстановления деловой репутации банкиров

Как сообщается на сайте НБУ, проект предполагает, что комитет НБУ по вопросам надзора при отсутствии у физического лица безупречной деловой репутации (кроме владельцев существенного участия банка) будет определять ее на основании ходатайства от специально созданного банковским сообществом единого коллегиального органа. Такой коллегиальный орган должен быть создан саморегулированием банковского сообщества, а его выводы - содержать детальное описание фактов, которые были исследованы, обоснования и подписи лиц, принявших на себя ответственность за решение.

Кроме того, НБУ планирует исключить признак, согласно которому банкир терял безупречную деловую репутацию в случае, если регулятор не согласовал соответствие профпригодности и деловой репутации требованиям законодательства в течение трех месяцев со дня назначения.

Также проект предлагает упростить оформление документов для иностранцев, в том числе позволить подавать документы, составленные на иностранном языке, с одновременным приведением их текста на украинском языке, подавать документы о согласовании руководителей банков-нерезидентов без легализации и дополнительного засвидетельствования, удостоверять подпись в анкете или резюме банком или нотариально, предоставлять оригиналы справок органов налоговой службы, о наличии/отсутствии судимости и информацию банка/органа банковского надзора иностранного государства без дополнительного заверения.

Как сообщал УНИАН, в начале октября в Национальном банке сообщили о намерениях «поставить на поток» процесс «отбеливания» репутации некоторых банкиров, которые по формальным признакам причастны к банкротству банков, до конца года.

В списке банкиров с «небезупречной» деловой репутацией около тысячи человек, которые по формальным признакам НБУ подпадают под это определение, поскольку работали в банках, признанных неплатежеспособными, но по факту не причастны к доведению банка до неплатежеспособности.

В ходе очистки банковской системы НБУ за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными свыше 60 банков.

Согласно действующим правилам, НБУ отказывает банкам в согласовании назначения на руководящие должности и в приобретении существенного участия в отношении лиц, находящихся в «черном списке» банкиров с испорченной деловой репутацией.