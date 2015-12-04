Украинцам обещают существенно снизить налоговую нагрузку на зарплату

Министерство финансов Украины предлагает объединить с 2018 года единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц в один налог и установить совокупную ставку по нему на уровне 20%.

Об этом говорится в сообщении министерства в социальной сети Фейсбук.

«Мы стремимся еще больше уменьшить налоговую нагрузку и установить еще более справедливые налоги. Поэтому с 2018 года мы предлагаем объединить ЕСВ и НДФЛ в один налог и установить совокупную ставку на уровне 20%. То есть уже через 2 года налоговая нагрузка на зарплату уменьшатся еще раз вдвое», - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что в случае утверждения предложенной им налоговой реформы налоговая нагрузка при заработной плате в 1200 грн снижается на 70%, а при 4000 грн на 25%.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в рамках налоговой реформы предлагает установить единую ставку на ключевые налоги – налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, единый социальный взнос – на уровне 20%, а затем установить мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс.