Украина и Япония подписали кредитное соглашение на $300 миллионов

Украина и Япония подписали кредитное соглашение в объеме 300 млн долл., которые будут направлены на проекты развития в нашей стране.

В церемонии подписания с украинской стороны приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк и министр финансов Наталья Яресько, с японской - посол Шигеки Суми и вице-президент Японского агентства международного сотрудничества Кеничи Тамоши.

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При этом условия кредитования следующие: объем кредитования – 300 млн долл., срок кредита – 20 лет с 6-летним льготным периодом, даты выплаты кредитных платежей – 20 июня и 20 декабря, процентная ставка - JPY LIBOR + 5 pb.

“Я благодарю Японию за поддержку. Эти 300 млн долл. нам дали потому, что Украина выполняет программы сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также другими международными кредиторами”, - сказал Яценюк.

По словам премьера, выполнение кредитного соглашения привязано к четкому следованию Украиной требованиям программ сотрудничества с международными финансовыми организациями.

В то же время, Тамоши подчеркнул, что средства будут использованы для стимулирования экономического развития Украины.

“Эта программа нацелена на поддержку институциональных реформ в трех основных сферах. Первая - стимулирование эффективного управления, прозрачности и подотчетности в государственном секторе. Второе - улучшение нормативно-правовой базы, связанной с дерегуляцией и снижением затрат ведение бизнеса. Третье - реформа неоправданных и неэффективных коммунальных субсидий”, - отметил вице-президент Японского агентства международного сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, кредитное соглашение между Украиной и Японией по первому кредиту в объеме также 300 млн долл. было подписано в июле текущего года. Средства по этому кредиту должны поступить в Украину сразу же, как только Киев получит третий кредитный транш по программе EFF с основным кредитором страны – Международным валютным фондом.

Средства, как отмечается в решении правительства, должны поступить на счета Нацбанка единым траншем.

В марте 2014 года правительство Японии одобрило пакет финансовой помощи Украине общим объемом 1,5 млрд долл. В 2014 году Украина уже получила часть этих денег – 100 млн долл. В январе текущего года правительство Японии заявило о намерении продолжить программу и выделить нашей стране еще один кредит - объемом 300 млн долл. для пополнения золотовалютных резервов Национального банка. Этот кредит стал первым кредитом развития. Он выделялся под конкретные условия, которые Украина выполнила к осени текущего года. Речь, в частности, шла о принятии нескольких законопроектов, необходимых для улучшения инвестиционного климата и укрепления финансовой стабильности.