Изменения в налоговое законодательство логично вводить с 2017 года – ЕБА

Такое мнение высказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко в комментарии УНИАН.

По ее словам, отсрочка с введением новых правил в налоговой сфере обеспечит стабильность условий ведения бизнеса и предсказуемость, о которых сейчас и речи быть не может, поскольку накануне Нового года компании завершают или уже завершили планирование своих бюджетов на следующий год, и изменение правил вносит неопределенность в процесс планирования, влечет за собой бизнес-риски.

«Мы говорили и продолжаем говорить о том, что главное, чего ждут бизнесмены от налоговой реформы и бюджета 2016, – это сбалансированность и рациональность с очевидными качественными и прогрессивными изменениями. Ну а предсказуемость правил является неоспоримой основой для уверенности и комфорта бизнеса», - подчеркнула Деревянко.

По ее мнению, прежде всего в рамках налоговой реформы важно сконцентрироваться на улучшении администрирования налогов и на улучшении государственного управления. «Вместо содержания неэффективных чиновников и госаппарата, финансирования никому не нужных программ, расходы бюджета было бы целесообразно направить на автоматизацию и усовершенствование работы налоговой», - отметила она.

Что касается изменения ставок налогов, то Деревянко полагает, что это должно происходить прогнозируемо и поэтапно. «Ставки должны быть снижены до того уровня, который позволит стимулировать бизнес-активность и вывести часть экономики из тени», - считает руководитель ЕБА.

«Если ставки будут быстро и серьезно снижены при сохранении уровня обязательных затрат бюджета, риски роста дефицита молниеносно взлетают и влекут за собой пересмотр программы поддержки МВФ», - пояснила она.

Что качается предложенного проекта госбюджета, то, как отметила Деревянко, расходная часть сметы существенно не снижена по причине неготовности министерств и ведомств идти на сокращение расходов. «Многие статьи затрат, особенно на нужды сфер образования и здравоохранения, ввиду отсутствия четкой стратегии развития и реформирования обеих отраслей со стороны соответствующих ведомств, скорее всего, не позволят обществу увидеть качественные изменения», - полагает руководитель ЕБА.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины обнародовало проект государственного бюджета на 2016 год и проект налоговой реформы. Бюджет на следующий год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на 12% или по уровню годовой инфляции, курс гривни порядка 24 грн за доллар и объем расходов на оборону в размере 100 млрд грн. Предложенная налоговая реформа выравнивает ставки по ключевым налогам – на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на прибыль и единый социальный взнос – на уровне 20%, и при этом вводит мораторий на изменения налогового законодательства, а также отменяет упрощенную систему налогообложения для юридических лиц и сужает круг предпринимателей - плательщиков единого налога.

Ключевой кредитор Украины, Международный валютный фонд, пока не назначил дату заседания совета по украинскому вопросу, без которого наша страна не получит очередные транши кредита. По словам главы представительства МВФ в Украине Жерома Ваше, предварительно Фонд одобряет правительственный проект, но ждет решений парламента.

Консультации Кабмина с парламентом продлятся до 4 декабря включительно, но интерес депутатов к обсуждению документа, по словам главы правительства Арсения Яценюка, довольно низкий. Информированный источник в правительстве сообщил УНИАН, что 4 декабря на заседании Нацсовета реформ представители президентской фракции озвучат свои предложения, после чего в субботу-воскресенье парламентарии с правительством наработают компромиссный вариант, чтобы в понедельник зарегистрировать обновленный проект, а представлять проекты в Раде будет лично президент Петр Порошенко.

Полный текст с комментариями экспертов читайте в статье «Налоговые страсти под Новый год».