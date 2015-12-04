В России официальный евро подорожал сразу на два рубля

Об этом свидетельствуют данные регулятора. Курсы будут актуальны до 7 декабря включительно, пишет Lenta.ru.

В ходе торгов на Московской бирже единая европейская валюта стоит 73,52 рубля (данные на 12:50 мск; за сутки потеряла 20 копеек), американская — 67,51 (растет на 7 копеек).

3 декабря Европейский центральный банк сохранил базовую ставку в 0,05 процента. При этом ЕЦБ решил понизить с 9 декабря уже отрицательную ставку по депозитам – с минус 0,2% до минус 0,3%. ЕЦБ также продлил программу экономического стимулирования в еврозоне до марта 2017 года. После этого рубль начал дешеветь к евро.

10 ноября министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что предпосылок для потрясений на валютном рынке или ожидания девальвации в России сейчас нет. Он добавил, что решение ЦБ отпустить курс рубля в свободное плавание было правильным.

В октябре замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в последние месяцы 2015 года российская валюта, скорее всего, будет дешеветь. Причиной падения курса он назвал сезонный фактор.