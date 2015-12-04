Насиров похвастался рекордными таможенными сборами

Поступления таможенных платежей в сентябре-ноябре составили 58,1 млрд грн и установили рекорд за всю историю, об этом в ходе брифинга сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

По его словам, таможенники в ноябре перечислили в госбюджет 20,2 млрд грн, в октябре - 19,1 млрд грн, в сентябре - 18,8 млрд грн.

“Три рекорда один за одним и это наибольшие сборы по таможне, которые у нас были за всю историю”, - сказал Насиров.

По его словам, рекордные сборы платежей были достигнуты благодаря проведенным изменениям в работе таможни.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 16 сентября утвердил индикативные планы доходов таможен и ввел единую форму растаможивания товаров на всех украинских таможнях в рамках борьбы с коррупцией в фискальных органах.