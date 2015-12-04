Яценюку не нравится пассивность депутатов: не более пяти активно обсуждают бюджет

Об этом он заявил после церемонии подписания кредитного соглашения с Японией в Киеве.

“Правительство готово к дальнейшему обсуждению проектов Налогового кодекса и бюджета для того, чтобы безотлагательно принять эти базовые законопроекты”, - подчеркнул премьер.

По словам главы правительства, представители Верховной Рады до сих пор не приняли активного участие в разработке этих законопроектов.

“Правительством разработан как проект Налогового кодекса, так и проект закона Украины про государственный бюджет. Мы ожидали активного участия членов парламента в разработке этих законопроектов. На протяжении последних пяти дней мы работали с членами парламента, и на протяжении последних пяти дней их было не более пяти, пяти членов парламента, которые активно участвовали в обсуждении проектов бюджета и Налогового кодекса”, - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил срок обсуждения проекта государственного бюджета на 2016 год до 4 декабря по предложению одной из крупнейших фракций парламента – фракции Блока Петра Порошенко.

Минфин 30 ноября обнародовал макропоказатели и основные параметры проекта бюджета-2016. В частности, доходы бюджета – 598,2 млрд грн, расходы – 674 млрд грн, предельный показатель государственного долга в размере 1,5 трлн грн при расчетном объеме ВВП в 2,26 трлн грн. В то же время Минфин не представил пока дополнений к бюджету, в которых указывается роспись госфинансов по каждому направлению.

В свою очередь глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что проект бюджета на 2016 год предполагает дефицит бюджета на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на уровне 12%, инфляцию в 12%, курс гривни на уровне порядка 24 грн за доллар и объем расходов на оборону в объеме порядка 100 млрд грн.