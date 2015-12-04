Бюджет Киева на 2016 год доработают согласно предложений киевлян

Результаты опроса учтет бюджетная комиссия Киевсовета 9 декабря.

Сервис “Бюджет участия”, который реализовали активисты инновационного проекта Kyiv Smart City и общественной организации SocialBoost, позволил на отдельном сайте каждому киевлянину увеличить или уменьшить более 20 определенных статей бюджета на охрану здоровья, образование, жилищно-коммунальное хозяйство.

Результаты опроса представил координатор проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров на заседании бюджетной комиссии Киевсовета и призвал чиновников учесть и проанализировать предложения киевлян.

Глава бюджетной комиссии Андрей Странников пообещал, что на открытом заседании комиссии 9 декабря в колоном зале мэрии проект бюджета города будет доработан согласно собранным пожеланиям киевлян и только после этого вынесен на утверждение Киевсовета.

“Пилотный проект “Бюджета участия” дал понять куда именно хочет распределять бюджетные средства община города. Мы выбрали ту часть бюджета для опроса, которая будет понятна для большинства населения и теперь будем анализировать, что из этого вышло и какие потребности у горожан, согласно опросу. Мы движемся к открытому бюджету и максимальному общению с обществом”, - отметил председатель бюджетной комиссии, депутат Киевсовета Андрей Страников.

На открытое заседание бюджетной комиссии приглашают всех желающих и представителей СМИ, обещая обеспечить максимально прозрачный процесс обсуждения при участии руководства города, директоров департаментов, глав районных администраций, депутатов Киевсовета, экспертов и общественных активистов.

Разработчики пилотного проекта “Бюджета участия” считают, что привлекая горожан к бюджетному процессу на этапе его формирования, они создали прекрасную возможность эффективно отстаивать интересы общества, оперативно решать актуальные проблемы и влиять на процесс принятия решения относительно будущего использования бюджетных средств.