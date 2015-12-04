Гривня на межбанке снова снизилась до 23,85 за доллар

В пятницу, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,70/23,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,7380/25,9010 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3510/0,3540 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,6592 грн/долл., к этому часу заключено 269 сделок на сумму 129,37 млн долл.