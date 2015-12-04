Насиров рассказал о реализации эксперимента по ремонту дорог за счет таможенных сборов

Четыре таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов в сентябре-ноябре перечислили на развитие инфраструктуры в своих областях 434,6 миллиона гривень.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

По его словам, в частности, в ноябре указанные таможни перечислили 184 миллиона гривень сверхплановых поступлений.

"Только за ноябрь мы направляем с перевыполнения 184 миллиона гривень, а за сентябрь, октябрь и ноябрь в целом это будет 434,6 миллиона гривень. Это значительные показатели, и мы уже видели первые результаты работы на дороге Львов - Радехов - Луцк. Я думаю, что и другие области смогут построить и отремонтировать много дорог, которыми пользуются все плательщики налогов", - сказал глава ГФС.

Напомним, что эксперимент проводится в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях.

Читайте такжеНасиров похвастался рекордными таможенными сборами

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил в качестве мотивации работы таможенных органов оставлять на местах часть средств, собранных таможнями сверх плана. Позднее эту идею поддержал президент Украины Петр Порошенко и предложил направлять полученные средства на нужды регионов, в частности, на строительство дорог. Первоначально такой эксперимент планировали провести только в Одесской области, однако позднее к ней присоединились Волынская, Львовская и Черновицкая области, имеющие выход на западные границы государства.

Читайте такжеФискальная служба задолжала бизнесу 15 миллиардов НДС

Таможенные поступления, полученные сверх плана, будут перенаправляться Казначейством на специальные счета областных бюджетных фондов двумя траншами – до 10 и до 20 числа каждого месяца. При этом основной целью расходования средств станет реконструкция дорог государственного значения, а именно: трассы М-15 "Одесса – Рени" (на Бухарест), трассы Н-17 "Львов – Радехов – Луцк", трассы М-06 "Киев – Чоп" (на Будапешт), трассы Н-10 "Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга" (на Кишинев).