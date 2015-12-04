Россия пообещала турецким компаниям "чувствительный" список запретов

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого замминистра экономического развития Алексея Лихачева.

«Это будет широкий, чувствительный список. Это наши предложения. Там будут перевозки коммерческие, скорее всего, туристические услуги», - сказал он.

Согласно постановлению, Минэкономразвития должно подготовить эти списки и представить в правительство до 10 декабря.

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Напомним, 28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ обограничительных мерах в отношении Турции.

1 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к ввозу из Турции продуктов с 1 января 2016 года. Под санкции из овощей попали помидоры, огурцы, лук-шалот и репчатый лук, цветная капуста и брокколи.

Запретными фруктами стали cушеные и свежие цитрусовые (мандарины, апельсины и их гибриды), терн, свежие яблоки и груши, абрикосы, нектарины и персики, сливы, а также земляника, клубника и виноград.