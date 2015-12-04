НБУ по просьбе банков ввел два новых вида операций с депозитными сертификатами

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №859, действующее с 3 декабря.

В сообщении отмечается, что до сих пор у банков не было возможности осуществлять операции репо с такими инструментами, и принятые нововведения позволят расширить возможности банков по использованию депозитных сертификатов на вторичном рынке для управления собственной ликвидностью. В свою очередь, применение разных принципов расчетов на внебиржевом рынке повысит надежность расчетов между банками.

Также постановление определяет порядок заключения договоров о расчетах по операциям с биржами, устанавливает регламент работы в системе «СЕРТИФ», регулирует взаимодействие НБУ и банков при купле-продаже сертификатов на первичном и вторичном рынках и при предоставлении кредитов банкам под залог этих инструментов.

По мнению НБУ, постановление позволяет операциям с депозитными сертификатами стать более прозрачными и дает возможность регулятору более эффективно использовать эти инструменты для регулирования денежно-кредитного рынка и ликвидности банков.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк постановлением от 17 сентября № 615, вступающим в силу с 1 декабря 2015 года, усовершенствовал стандартные инструменты и механизм регулирования ликвидности банков, сократив максимальный срок предоставления кредитов рефинансирования на тендерах до 90 дней с одного года.

Также новый порядок предусматривает множественность заявок банков на участие в тендерах, в то время как ранее каждый из банков мог сделать только одну заявку.

Помимо этого, регулятор сократил перечень приемлемых залогов по кредитам рефинансирования, и с начала декабря в качестве обеспечения будут приниматься только государственные облигации Украины, депозитные сертификаты, пять видов иностранной валюты (доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки, японские иены) и облигации международных финансовых организаций.