НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины 3 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного "Уникомбанка".

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Нацбанк напомнил, что "Уникомбанк" был признан проблемным 6 октября, владельцы банка не принимали никаких мер для поддержания его ликвидности и улучшения финансового состояния.

С целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов Нацбанк 15 октября отнес "Уникомбанк" к категории неплатежеспособных.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 16 октября ввел временную администрацию в "Уникомбанк" на основании решения НБУ о признании финучреждения неплатежеспособным.

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"Уникомбанк" (банк "Перспектива") работает на рынке Украины с 2002 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. По состоянию на середину августа основным владельцем банка являлся Андрей Радкевич, владеющий 41,75% акций банка.