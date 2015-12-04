Благодаря ПриватБанку чета киевских пенсионеров отметит годовщину свадьбы романтическим путешествием в Риме

ПриватБанк, как и обещал, сегодня вручил сертификат на поездку в Рим киевскому пенсионеру, который стал трехмиллионным получателем пенсии с помощью карты ПриватБанка. Церемония награждения клиента прошла в столичном Представительстве банка. Вместе с поздравлениями от руководства банка Владимир Баланцев, который, согласно данным Пенсионного фонда Украины и статистики банка и стал трехмиллионным владельцем пенсионной карты ПрвиатБанка, получил сертификат на поездку с супругой в Рим на сумму 30 тыс.грн. и памятный диплом по случаю этого знаменательного события.

По словам Владимира Баланцева этот подарок стал для него абсолютным сюрпризом. “Я сначала даже не поверил, что это правда. Подумал, наверное, розыгрыш какой-то. Но когда меня поздравили в моем отделении, моя менеджер Евгения, я наконец, поверил :). Именно она предложила мне открыть пенсионную карту в Привате. Я очень благодарен ПриватБанку за такой подарок! Я как раз хотел с супругой Татьяной в мае слетать в Италию, отметить очередную годовщину нашего знакомства”, - рассказал Владимир.

“Мы рады вручить Владимиру и его супруге этот подарок. Для нас это очень важное событие, 3 миллиона клиентов, обслуживающихся у нас по пенсионным картам. Это знак доверия и признания. Мы благодарны клиентам за это доверие и будем продолжать в том же духе! Желаем Владимиру и Татьяне чтобы эта поезда принесла им массу позитивных эмоций и впечатлений!”, - отметил Сергей Волков, директор киевского Представительства ПриватБанка.

Сегодня каждый четвертый украинский пенсионер получает пенсию с помощью пенсионной карты ПриватБанка. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, на 1 ноября 2015 года количество владельцев пенсионных счетов и карт ПриватБанка составило 3 000 967 человек. Общая численность пенсионеров в Украине составляет около 12 млн.

Чтобы открыть пенсионную карту в ПриватБанке, нужно просто подать заявку по телефону или на сайте банка – банк сам оформит необходимые документы в пенсионном фонде. При этом все клиенты, которые получают пенсию с помощью пластиковых карт ПриватБанка, могут снимать наличные без комиссий в банкоматах любого украинского банка – комиссионные за пользование услугами «чужих» банкоматов оплачивает ПриватБанк.