Сотрудничество Украины с МВФ продолжится только после принятия госбюджета-2016

Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом возможно исключительно при условии принятия сбалансированного бюджета на следующий год, при этом подготовленные Министерством финансов проекты госбюджета и налоговой реформы отвечают этим требованиям и согласованы фондом.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев.

Он напомнил, что проект бюджета, обнародованный Минфином в начале этой недели, базируется на новом налоговом законодательстве, разработанном Министерством финансов, и именно эти проекты обсуждались с представителями Международного валютного фонда.

"Мы открыты для дискуссии, но выходим из тех соображений, что бюджет должен быть сбалансирован. И мы должны исходить из сегодняшних экономических реалий. Для нас тот факт, чтобы Украина продолжила сотрудничать с Международным валютным фондом, является абсолютно принципиальным. Продолжение этого сотрудничества возможно исключительно при условии принятия сбалансированного бюджета", - сказал Шевалев.

При этом он подчеркнул, что бюджет необходимо принять до Нового года, чтобы обеспечить фискальную дисциплину и не принимать скоропалительных решений в начале следующего года, а также не нарушить едва достигнутую макростабилизацию в стране.

Шевалев объяснил задержку подачи бюджета длительной и кропотливой работой с министерствами и ведомствами по сокращению расходных статей для приведения дефицита в соответствие с требованиями МВФ, то есть до 3,7% ВВП, а проект Налогового кодекса, заверил замглавы Минфина, будет зарегистрирован в парламенте после достижения компромисса между парламентскими фракциями по бюджету, поскольку в процессе переговоров некоторые статьи, возможно, придется откорректировать.

"Позиция МВФ очень проста – они хотят сбалансированный, фискально ответственный бюджет. У них нет принципиальной позиции в отношении того, какой должна быть налоговая реформа. Они просто видят, что те предложения по налоговой реформе, которые подготовило Министерство финансов, как раз обеспечивают нужную фискальную ответственность и сбалансированность бюджета", - резюмировал Шевалев.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины обнародовало проект государственного бюджета на 2016 год и проект налоговой реформы. Бюджет на следующий год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на 12% или по уровню годовой инфляции, курс гривни порядка 24 гривень за доллар и объем расходов на оборону в размере 100 миллиардов гривень. Предложенная налоговая реформа выравнивает ставки по ключевым налогам – на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на прибыль и единый социальный взнос – на уровне 20% и при этом вводит мораторий на изменения налогового законодательства, а также отменяет упрощенную систему налогообложения для юридических лиц и сужает круг предпринимателей – плательщиков единого налога.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд, пока не назначил дату заседания совета по украинскому вопросу, без которого наша страна не получит очередные транши кредита. По словам главы представительства МВФ в Украине Жерома Ваше, предварительно Фонд одобряет правительственный проект, но ждет решений парламента.

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Консультации Кабмина с парламентом продлятся до 4 декабря включительно, но интерес депутатов к обсуждению документа, по словам главы правительства Арсения Яценюка, довольно низкий. Информированный источник в правительстве сообщил УНИАН, что 4 декабря на заседании Нацсовета реформ представители президентской фракции озвучат свои предложения, после чего в субботу-воскресенье парламентарии с правительством наработают компромиссный вариант, чтобы в понедельник зарегистрировать обновленный проект, а представлять проекты в Верховной Раде будет лично президент Петр Порошенко.