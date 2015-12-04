У российских пенсионеров отберут $5 миллиардов - пойдут на другие цели правительства

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о заморозке накопительной части пенсий россиян в 2016 году. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщают РИА Новости.

Накопления граждан позволят увеличить доходную часть российского бюджета на 342,2 миллиарда рублей (5,05 миллиарда долларов США). Таким образом, в следующем году индивидуальная часть тарифа страхового взноса в размере шести процентов от зарплаты каждого гражданина РФ будет полностью направляться на финансирование страховой пенсии.

Закон был принят в рамках утверждения федерального бюджета на 2016 год. Депутаты Госдумы утвердили следующие параметры казны: доходы в 13,74 триллиона рублей, расходы — 16,10 триллиона, дефицит — 2,36 триллиона (три процента ВВП). Бюджет сверстан исходя из инфляции в 6,4 процента (в декабре 2016 года).

13 октября министр финансов России Антон Силуанов выразил надежду, что продление моратория на передачу пенсионных накоплений на 2016 год будет последним. Мнение главы Минфина разделил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

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Мораторий на формирование накопительной части пенсий уже вводился российским правительством на 2014 и 2015 годы. Шесть процентов от зарплат граждан, которые должны поступать в накопительную часть, пошли в распределительную. Весной 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания в правительстве объявил о решении сохранить накопительную пенсию и не продлевать заморозку, но из-за проблем с наполнением бюджета оно было пересмотрено.

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Полученные властями 342,2 миллиарда рублей могут пойти на реализацию отдельных решений президента и кабинета министров России. Куда они будут направлены - будет решать правительство по итогам исполнения бюджета.